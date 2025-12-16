Тимофеев из «Гриззлис» провел гендер-пати на льду. Он ударил клюшкой по шайбе, после чего появился дым голубого цвета – у Степана будет мальчик

Степан Тимофеев из «Гриззлис» провел гендер-пати на льду.

Нападающий «Юта Гриззлис» Степан Тимофеев провел гендер-пати на льду.

Форвард клуба ECHL узнал пол своего будущего ребенка на арене вместе с товарищами по команде.

Он ударил клюшкой по шайбе, после чего появился дым голубого цвета – у Тимофеева будет мальчик.

«Поздравляем Степана и Бриджит!» – говорится в сообщении клуба.