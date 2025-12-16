  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тимофеев из «Гриззлис» провел гендер-пати на льду. Он ударил клюшкой по шайбе, после чего появился дым голубого цвета – у Степана будет мальчик
Видео
0

Тимофеев из «Гриззлис» провел гендер-пати на льду. Он ударил клюшкой по шайбе, после чего появился дым голубого цвета – у Степана будет мальчик

Степан Тимофеев из «Гриззлис» провел гендер-пати на льду.

Нападающий «Юта Гриззлис» Степан Тимофеев провел гендер-пати на льду.

Форвард клуба ECHL узнал пол своего будущего ребенка на арене вместе с товарищами по команде.

Он ударил клюшкой по шайбе, после чего появился дым голубого цвета – у Тимофеева будет мальчик.

«Поздравляем Степана и Бриджит!» – говорится в сообщении клуба.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Юта Гриззлис»
logoECHL
видео
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Анахайм» вывел Достала из списка травмированных и отправил Бутееца в ECHL
13 декабря, 03:55
Ресторанный критик Милнер стал запасным вратарем «Вашингтона» в матче с «Анахаймом». Клуб подписал бывшего голкипера своей системы из-за травмы Линдгрена
6 декабря, 05:30
Седов перешел в «Блумингтон» из ECHL до конца сезона. ЦСКА расторг контракт с защитником из-за положительной допинг-пробы
4 октября, 20:40
Главные новости
Каменский за пиво на стадионах: «Это хорошо в маркетинговом и финансовом плане. Каждый знает, сколько выпить, когда не пить. Хулиганство на аренах давно не практикуется»
24 минуты назад
⚡️ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала
49 минут назадРеклама
КХЛ. «Сибирь» принимает «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата», «Динамо» Минск в гостях у «Локомотива», «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком», СКА – с «Шанхаем»
49 минут назадLive
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Ванкувером», «Питтсбург» – с «Эдмонтоном», «Детройт» примет «Айлендерс», «Вашингтон» против «Миннесоты»
сегодня, 13:35
Вячеслав Фетисов: «Хорошо, что теперь в «Тракторе» главный тренер – россиянин. В Челябинске любят хоккей. Желаю удачи Корешкову и клубу»
сегодня, 13:26
Валерий Каменский: «Хоккейный турнир Олимпиады без России считаю неполноценным. Интереса болеть за кого-то у меня нет»
сегодня, 13:14
Вячеслав Быков: «Путин и Лукашенко – примеры для многих в плане отношения к спорту. При их занятости выкраивают время для хоккея. Они в отличной форме»
сегодня, 12:58
Крикунов о Корешкове во главе «Трактора»: «Он много работал ассистентом, в том числе с Ротенбергом, набрался опыта. Смена вектора с канадского на российский – правильное решение»
сегодня, 12:46
«Сан-Хосе» вызвал Чернышова из АХЛ. У него 11+12 в 25 матчах за «Барракуду»
сегодня, 12:34
Бирюков о том, как отреагировал бы, если бы Абрамович купил клуб КХЛ: «Это был бы огромный плюс для лиги. Надо позвонить ему и спросить, хочет ли он развивать хоккей»
сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Овечкин – главный российский спортсмен 2025 года. Он побил всевозможные рекорды»
38 минут назад
«Нефтехимик» поместил Капустина в список отказов (Metaratings)
51 минуту назад
Форвард «Сент-Луиса» Холлоуэй выбыл на 6 недель из-за травмы
сегодня, 13:47
Герин о том, как узнал, что «Ванкувер» согласился обменять Хьюза: «Я готовил фрикадельки для рождественского ужина, когда позвонил Рутерфорд. Они очень вкусные, рецепт моей жены»
сегодня, 12:19
Ячменев об игре с «Салаватом»: «Ак Барс» постарается реабилитироваться за поражение в Уфе. Очень важный матч, следует отталкиваться от своей игры, брать шайбу под контроль»
сегодня, 11:56
Генменеджер «Трактора»: «Корешков готов наладить игру и результаты в ближайшее время. Его амбициозность подкрепляется опытом»
сегодня, 11:28
«Лада» и Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон
сегодня, 10:25
Гутик об отставке Тамбиева: «Он дал мне очень многое, в КХЛ я начал под его руководством. Но это жизнь, это хоккей, никто не из тренеров не застрахован от увольнения»
сегодня, 09:57
Карпухин о «Зеленом дерби»: «Будет двойной накал, классная атмосфера. Помним, что уступили в последнем матче с «Салаватом», есть реваншистское настроение»
сегодня, 09:46
Валерий Каменский: «В ЦСКА пришел новый штаб, он формирует новую тактику, нужно время. К концу чемпионата клуб будет на более высоком месте. В СКА то же самое»
сегодня, 09:36