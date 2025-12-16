«Нефтехимик» поместил Капустина в список отказов (Metaratings)

«Нефтехимик» поместил Кирилла Капустина в список отказов.

«Нефтехимик» поместил нападающего Кирилла Капустина в список отказов.

Об этом сообщает Metaratings.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В нынешнем сезоне на счету Капустина 21 матч за «Нефтехимик» и 3 (1+2) очка.