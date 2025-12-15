Мьюз о «Питтсбурге» после 2 поражений за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Ни за что на свете не подумал бы, что сутки спустя будем вести тот же разговор. Мы должны научиться закрывать игры»

Тренер «Питтсбурга» о поражениях в концовках: не думал, что это опять случится.

Главный тренер «Питтсбурга » Дэн Мьюз высказался о поражении команды от «Юты» (4:5 ОТ после 3:0 на начало третьего периода) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Пингвинс» установили антирекорд лиги , проиграв дважды подряд при преимуществе в 3+ шайбы в третьем периоде. Вчера пенсильванцы уступили «Сан-Хосе » (5:6 ОТ при 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода).

«Во-первых, я ни за что на свете не подумал бы, что мы сегодня, спустя сутки, снова будем вести тот же самый разговор . Наверное, я буду повторяться – в каждой игре ситуация немного отличается, но... просто... мы упускаем преимущество. Нам не удается быстро вернуть утраченную инициативу.

Мы должны научиться закрывать такие игры. Команда должна сделать шаг вперед. Я говорил это вчера. И скажу еще раз.

Сейчас мы в том же положении. Я должен лучше работать над исправлением ситуации, помогать исправлять ее. Сейчас у нас будет выходной. Мы вернемся – у нас нет выбора. Мы должны держаться все вместе», – сказал Мьюз.