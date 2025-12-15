Сергачев сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У защитника «Юты» 4+18 в 34 играх
Сергачев сделал передачу в матче с «Питтсбургом».
Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Питтсбургом» (5:4 ОТ).
У россиянина 3 ассиста в последних 4 играх. Всего в 34 матчах сезона он набрал 22 (4+18) очка.
В игре с «Питтсбургом» за 23:29 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (6:29 – в большинстве, 2:38 – в меньшинстве) – у Сергачева 1 бросок в створ ворот, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
