Никишин набрал очки в 3-м матче подряд – передача против «Филадельфии». У защитника «Каролины» 4+8 в 31 игре

Никишин набрал очки в 3-м матче подряд – передача в игре с «Филадельфией».

Защитник «Каролины» Александр Никишин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Филадельфией» (3:2 Б), продлив результативную серию (1+2) до 3 игр.

Всего в 31 матче сезона на счету россиянина 12 (4+8) очков.

Сегодня за 20:01 (3:07 – в большинстве, 1:10 – в меньшинстве) у Никишина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «0».