Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по голам с Микко Койву (205). До рекорда Габорика – 14 шайб
Кирилл Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по голам в регулярках.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка в матче НХЛ с «Бостоном» (6:2).
Всего в 33 играх сезона на счету 28-летнего россиянина 37 (20+17) баллов.
За карьеру в рамках регулярок – 423 (205+218) балла в 352 играх.
Капризов делит 2-е место по голам в истории «Уайлд» с Микко Койву (205 шайб в 1028 играх). Рекордом владеет Мариан Габорик (219 в 502).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
