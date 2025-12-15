Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по голам с Микко Койву (205). До рекорда Габорика – 14 шайб

Кирилл Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по голам в регулярках.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка в матче НХЛ с «Бостоном» (6:2).

Всего в 33 играх сезона на счету 28-летнего россиянина 37 (20+17) баллов.

За карьеру в рамках регулярок – 423 (205+218) балла в 352 играх.

Капризов делит 2-е место по голам в истории «Уайлд» с Микко Койву (205 шайб в 1028 играх). Рекордом владеет Мариан Габорик (219 в 502).