20-летний Байум набрал 1+1 в дебютном матче за «Ванкувер» – против «Нью-Джерси». Защитник перешел в «Кэнакс» в рамках обмена Куинна Хьюза
20-летний Зеев Байум набрал 1+1 в дебютном матче за «Ванкувер».
Защитник «Ванкувера» Зеев Байум забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (2:1).
20-летний американец, перешедший из «Миннесоты» в рамках обмена Куинна Хьюза, был признан второй звездой встречи.
Это был его дебютный матч за «Кэнакс» (19:50, нейтральная полезность, оба результативных действия – в большинстве).
Форварды Марко Росси (18:16, «0», 3 блока, 60% на точке вбрасывания) и Лиам Эхгрен (11:39, «минус 1»), также перешедшие в канадский клуб в результате этой сделки, остались без очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
