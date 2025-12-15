20-летний Байум набрал 1+1 в дебютном матче за «Ванкувер» – против «Нью-Джерси». Защитник перешел в «Кэнакс» в рамках обмена Куинна Хьюза

20-летний Зеев Байум набрал 1+1 в дебютном матче за «Ванкувер».

Защитник «Ванкувера » Зеев Байум забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (2:1).

20-летний американец, перешедший из «Миннесоты» в рамках обмена Куинна Хьюза, был признан второй звездой встречи.

Это был его дебютный матч за «Кэнакс» (19:50, нейтральная полезность, оба результативных действия – в большинстве).

Форварды Марко Росси (18:16, «0», 3 блока, 60% на точке вбрасывания) и Лиам Эхгрен (11:39, «минус 1»), также перешедшие в канадский клуб в результате этой сделки, остались без очков.

