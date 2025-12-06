Вайсфельд об отстранении Тамбиева в «Адмирале»: «Ожидания руководства были выше, чем нынешний результат. Они не видят выхода, если он остался бы в команде, наверное»

Леонид Вайсфельд высказался об увольнении Леонида Тамбиева из «Адмирала».

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд выразил мнение об отстранении Леонида Тамбиева с поста главного тренера «Адмирала ». Исполняющим обязанности был назначен Ильнур Гизатуллин .

– Когда снимаются тренеры, то, видимо, есть какие-то проблемы, которые, как посчитало руководство, с нынешним наставником решить невозможно. Наверное, они не видят выхода из сложившей ситуации, если Тамбиев остался бы в команде.

Причины на самом деле могут быть самыми разными, о которых мы даже не догадываемся. Мне кажется, что в данном случае причина банальная: ожидания были выше, чем нынешний результат.

– Правильно ли увольнять тренера, когда нет другого кандидата?

– Может быть, они посчитали, что Гизатуллин эту ситуацию может исправить. Может быть, у них уже есть кандидатура человека, которого они хотят пригласить. Пока все технические моменты регулируются, то будет руководить Ильнур Гизатуллин, – сказал Вайсфельд.

