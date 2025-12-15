«Миннесота» выиграла 4 матча подряд и 12 из последних 15. Команда Хайнса идет на 3-м месте в своем дивизионе (с отрывом в 8 очков от 4-го) и на Западе

  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
6

«Миннесота» обыграла «Бостон» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для команды Джона Хайнса 4-й подряд и 12-й в последних 15 играх. Кроме того, «Уайлд» не проигрывают дома в основное время на протяжении 12 матчей. 

«Миннесота» набрала 43 очка в 33 играх и идет на третьем месте в Центральном дивизионе (с отрывом в 8 очков от идущей четвертой «Юты») и Западной конференции, уступая лишь «Колорадо» и «Далласу». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
