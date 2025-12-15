Форвард «Юты» Бут набрал 1-е очко в НХЛ – в 7-м матче: передача в игре с «Питтсбургом»
Форвард «Юты» Даниил Бут набрал первое очко в НХЛ.
20-летний россиянин отличился в 7-м матче в лиге, сделав голевую передачу в игре с «Питтсбургом» (5:4 ОТ).
За 10:45 (2:17 – в большинстве) у Бута 1 бросок в створ ворот, полезность – «0».
