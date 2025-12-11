Спортдиректор «Адмирала»: «Контракт Тамбиева формально еще действует. Он пока просто отстранен»

Спортдиректор «Адмирала»: контракт Тамбиева формально еще действует.

Спортивный директор «Адмирала » Вадим Аверкин сообщил, что клуб пока не разорвал контракт с главным тренером Леонидом Тамбиевым .

6 декабря «Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильнур Гизатуллин .

Клуб идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 32 матчах.

– У нас неплохой бюджет, неплохая команда. Но что-то немного не получается. Разбираемся в этом, пытаясь что-то улучшить. Думаю, все у нас будет нормально.

– Кажется, клуб объявил об отставке Леонида Тамбиева на эмоциях. Даже не найдена правильная формулировка. Только лишь «отстранен».

– Каждая отставка – это непростое решение. Оно было принято высшим руководством. Мне тут тяжело комментировать. Клуб переживает непростое время, но решили поступить вот так.

– «Адмирал» ищет нового главного тренера?

– На данный момент будем идти с теми, кто есть. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин. А в ближайшее время посмотрим, кто есть на рынке, подумаем, пообщаемся с тренерами. Я это еще не успел толком сделать.

– Как в клубе простились с Тамбиевым? Что ему пожелали?

– Вообще, я пока не сказал до свидания Леониду Григорьевичу. Он пока просто отстранен. Но еще не уехал из Владивостока. Контракт с ним не расторгнут.

Поэтому, думаю, я с ним еще увижусь. Прощаться с Тамбиевым не собираюсь. Мне надо вернуться во Владивосток, а там будет понятно все. Но пока контракт Тамбиева с «Адмиралом» формально еще действует, – заявил Аверкин.