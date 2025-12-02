«Торпедо» переедет на новую арену до начала марта: «Это дедлайн, до которого мы бы успели. Если нет, будем разговаривать с Исаковым, чтобы это не навредило команде»
Генеральный директор «Центра управления и развития спорта в Нижегородской области» Максим Гафуров назвал примерные сроки переезда «Торпедо» на новую арену.
– Есть ли шанс, что в этом сезоне не получится переехать на новую арену, или такая возможность не рассматривается?
– Ежедневно решается этот вопрос, в нем очень много неизвестного, не зря сейчас не называют окончательного срока – это будет некорректно, потому что он может поменяться в любую сторону.
Пользуясь случаем, я бы напомнил, что главный смысл – сделать все качественно и прийти к завершающей форме, не переделывая что‑то по пути. Сейчас мы намеренно этот срок увеличили, переделывая ряд больших масштабных моментов, которые были в проекте.
– То есть можете не успеть переехать до конца сезона?
– Я бы решал этот вопрос в диалоге с клубом. Назовем начало марта дедлайном, до которого мы бы успели. Если нет, то будем разговаривать с Алексеем Геннадьевичем Исаковым (главным тренером «Торпедо» – Спортс’‘), чтобы это не навредило команде.
Не знаю, насколько нас поймут болельщики, но это хороший повод сказать, что переезд очень чувствителен для команды, у многих игроков сложились свои ритуалы, – сказал Гафуров.