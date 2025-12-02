У 39-летнего Радулова 34 (16+18) очка в сезоне КХЛ – форвард «Локомотива» забил СКА в большинстве. Он лучший бомбардир клуба
Александр Радулов забил 16-й гол в сезоне.
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил СКА в большинстве в матче FONBET Чемпионата КХЛ (2:2, перерыв).
На счету 39-летнего хоккеиста 34 (16+18) очков в текущем розыгрыше лиги. Радулов – лучший бомбардир «Локомотива». На втором месте Егор Сурин, сделавший голевую передачу – 25 (13+12).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
