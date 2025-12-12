Сурин об игроках КХЛ с большим желанием бороться: «Только я и Радулов. В других командах таких нет»

Сурин об игроках КХЛ с большим желанием бороться: только я и Радулов.

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин поделился мнением об игроках FONBET чемпионата КХЛ.

– Можешь ли выделить кого-то из других команд КХЛ, кто на твоем уровне готов биться и идти в борьбу в КХЛ?

– Нет. Только я и Радул (Александр Радулов – Спортс’‘), в других командах таких нет.

– Многие еще выделяют Комтуа из «Динамо», для вас он является раздражителем?

– Думаю, каждая команда знает игроков соперника, и каждый игрок держит в голове, что может сделать Комтуа , но не зацикливаемся на этом, – сказал Сурин.

У Сурина нет желания помочь задрафтовавшему его «Нэшвиллу»: «Пока чуть разочаровывают. Больше подчерпываю из игры команд, которые лидируют, например, «Даллас» с «Колорадо»