Ковалев о матчах между КХЛ и НХЛ: «Всегда можно вернуть то, что было раньше. Они приезжали к нам, потом мы ехали туда – такое возможно»

Алексей Ковалев о матчах между КХЛ и НХЛ: всегда можно вернуть то, что было.

Тренер сборной «Россия 25» Алексей Ковалев оценил возможность проведения выставочных матчей между клубами КХЛ и НХЛ .

В последний раз подобный матч проходил в 2010 году. Тогда СКА дома обыграл «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» в Латвии уступило «Финиксу» (1:3).

«Мне кажется, всегда можно вернуть то, что было раньше, когда команды НХЛ приезжали к нам, а потом мы ехали туда играть. Такое всегда возможно, почему нет», – сказал Ковалев.

