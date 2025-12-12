Карбери о 0-4 по буллитам у «Вашингтона» в этом сезоне: «С «Каролиной» была последняя капля, мы попробуем других игроков. Думал об Уилсоне, есть Протас и Чикран»
Карбери о поражении «Вашингтона» по буллитам: попробуем других игроков.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил недовольство командой в серии буллитов против «Каролины».
«Кэпиталс» проиграли матч регулярного чемпионата (2:3 Б). Для них это четвертое поражение по буллитам в этом сезоне при отсутствии побед.
«Мы попробуем других игроков. Думаю, это была последняя капля с теми исполнителями, которые у нас были. Поэтому мы посмотрим на других. Нам нужно найти способ реализовывать их.
Я мог бы перечислить весь состав, даже думал о Томе Уилсоне. Он бросал не так много буллитов в своей карьере, но он лидер нашей команды по голам.
У Макмайкла низкий процент реализации, есть Алексей Протас и Джейкоб Чикран», – сказал Карбери.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
