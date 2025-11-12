  • Спортс


Даниил Прохоров: «Радулов всегда был моим кумиром, дома до сих пор висят плакаты с его изображением. Я сходил с ума от его агрессивного стиля, взял с него пример»

Нападающий «Динамо» Даниил Прохоров рассказал, как провел день с Александром Радуловым.

– Вы рассказывали, что как-то провели целый день с Александром Радуловым. При каких обстоятельствах это произошло?

– Просто у нас один агент в США. Как-то ехали вместе с ним, а Александру Валерьевичу как раз требовалось решить какие-то свои дела. Вот и пересеклись.

Было очень приятно. Радулов всегда являлся моим кумиром. Дома в Краснодаре на стене в комнате до сих пор висят плакаты с его изображением. Тот день запомнил на всю жизнь.

– Какой совет он вам дал?

– Работать и любить свое дело. Чтобы огонь в тебе никогда не гас. Вообще, удивило, насколько Радулов, несмотря на регалии и заслуги, простой и позитивный человек.

– Почему именно к нему испытывали симпатию?

– Сходил с ума от его агрессивного стиля. Можно сказать, взял с него пример и сейчас стараюсь действовать так же. Да и вообще в детстве с огромным интересом следил именно за КХЛ, в особенности за звеном Данис Зарипов – Сергей Мозякин – Якуб Коварж из «Металлурга».

Еще в квартире висели плакаты Евгения Малкина, Ильи Ковальчука и Александра Овечкина, – сказал 18-летний Прохоров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RT
