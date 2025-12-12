Пинчук о матче против «России 25»: «Нас ждет бескомпромиссная игра. Все выложатся на максимум, будут биться. Все хотят выиграть кубок»

  • Спортс
Нападающий сборной Беларуси Виталий Пинчук высказался о предстоящем матче против сборной «России 25» на Кубке Первого канала.

Сегодня белорусы обыграли сборную Казахстана со счетом 4:1.

– Что вы скажете о матче с Казахстаном?

– Мы хорошо начали. Немножко включали систему, потому что ребята из разных команд. Много нагнетали у ворот соперника. В первом периоде выручал их голкипер. Потом мы забили один гол, второй. А в третьем периоде уже доиграли матч.

– Вас радуют полные трибуны в Новосибирске?

– Да, на турнире «3 на 3» был аншлаг. Думаю, что и в субботу на игру со сборной России придет огромное количество болельщиков.

– Матч против россиян для вас – большая игра? Можно ведь сказать, что турнир товарищеский.

– Это будет очень интересно в любом случае. А турнир основной, и это не товарищеские матчи, а официальные. Естественно, все хотят выиграть кубок. Ни мы, ни Россия не будем играть на полуспущенных. Все выложатся на максимум, будут биться.

Понятно, что на нас смотрит вся наша страна. И за сборную России болеют все у них. Так что нас ждет бескомпромиссная игра.

– Вы в новосибирский театр не успели сходить, как россияне?

– Нет, мы прилетели в среду, переночевали – и все, турнир начался. Наверное, мы не успеем погулять по городу. Это у сборной России был выходной. А мы проведем матчи в субботу и воскресенье, и потом сразу улетим, – сказал Пинчук.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
