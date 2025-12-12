Жайлауов об 1:4: «Уровень команд разный, Беларусь на голову сильнее, мы проиграли. Но для ребят это опыт, большинство – игроки чемпионата Казахстана»

Главный тренер сборной Казахстана подвел итоги матча с Беларусью.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов подвел итоги матча Кубка Первого канала с Беларусью (1:4).

– Конечно, уровень двух команд разный, Беларусь на голову сильнее, мы сегодня проиграли. Но для ребят это тоже опыт, большинство из них – игроки чемпионата Казахстана.

– Уровень мог быть более или менее ровный, будь у сборной Казахстана такие игроки КХЛ, как Михайлис, Орехов, Панюков. Почему они не доехали?

– Сейчас в КХЛ перерыв и было принято решение, что игрокам нужно подготовиться ко второму этапу чемпионата. Многие «барысовцы» сейчас готовятся.

Но для тех ребят, что сейчас здесь, повторюсь, это огромный опыт здесь сыграть, – сказал Жайлауов.