Илья Воробьев: «Для меня игра Спронга была бы нормальной, для Никитина, возможно, нет. Дэниэл играет на себя, таких хоккеистов много»

Илья Воробьев высказался о ситуации вокруг Спронга в ЦСКА.

Экс тренер ЦСКА Илья Воробьев высказался о ситуации вокруг Дэниэла Спронга .

В 29 играх сезона Спронг набрал 31 (12+19) балл, он является лучшим бомбардиром ЦСКА. Форвард не играет с 27 ноября.

«Для меня игра Спронга была бы нормальной, для Игоря Никитина , возможно, нет.

Спронг играет на себя, но таких игроков много, много кто хочет набирать очки, играть на чистых шайба.

Может быть, Игорь уже все попробовал, но Спронг не переучивается и не меняется», – сказал Воробьев.

