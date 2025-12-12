Илья Воробьев: «Для меня игра Спронга была бы нормальной, для Никитина, возможно, нет. Дэниэл играет на себя, таких хоккеистов много»
Илья Воробьев высказался о ситуации вокруг Спронга в ЦСКА.
Экс тренер ЦСКА Илья Воробьев высказался о ситуации вокруг Дэниэла Спронга.
В 29 играх сезона Спронг набрал 31 (12+19) балл, он является лучшим бомбардиром ЦСКА. Форвард не играет с 27 ноября.
«Для меня игра Спронга была бы нормальной, для Игоря Никитина, возможно, нет.
Спронг играет на себя, но таких игроков много, много кто хочет набирать очки, играть на чистых шайба.
Может быть, Игорь уже все попробовал, но Спронг не переучивается и не меняется», – сказал Воробьев.
Есмантович о Спронге: «Мало быть звездой, надо быть лидером. Можно забивать клубам, которые находятся вне восьмерки, а можно – тем, кто лидирует. Никитин здесь попал в точку»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости