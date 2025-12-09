  • Спортс
0

Вайсфельд о ЦСКА при Никитине: «Загадка, почему-то все развалилось после мощной предсезонки. Спронга, видимо, воспитывают – странно. Что нет командной игры – общая фраза»

Леонид Вайсфельд назвал ЦСКА Игоря Никитина командой-загадкой.

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался об игре ЦСКА под руководством Игоря Никитина

С 37 очками в 35 играх московские армейцы занимают 8-е место в таблице Западной конференции в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«ЦСКА же для меня в плане игры вообще загадка. Я уже говорил, что команда на предсезонке мощно выглядела, и еще удивлялся тому, как Игорю Никитину за две недели удалось создать команду, а потом почему-то все развалилось.

Если смотреть со стороны, я не вижу у ЦСКА по игре каких-то явных проблем, и, возможно, они находятся где-то на глубине. Немного удивляет ситуация с Дэниэлом Спронгом, которого, видимо, воспитывают. Это, конечно, странно. 

Никитин говорил, что в ЦСКА нет командной игры. Это все равно что сказать, что по самоотдаче к игрокам нет претензий. Это такая общая фраза, которая, на самом деле, не отражает положения дел», – сказал Вайсфельд. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
ТАСС
