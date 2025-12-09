Есмантович о Спронге: «Мало быть звездой, надо быть лидером. Можно забивать клубам, которые находятся вне восьмерки, а можно – тем, кто лидирует. Никитин здесь попал в точку»

Президент ЦСКА о Спронге: мало быть звездой, надо быть лидером.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о ситуации вокруг Дэниэла Спронга .

В 29 играх сезона Спронг набрал 31 (12+19) балл, он является лучшим бомбардиром ЦСКА. Форвард не играет с 27 ноября.

«Вы знаете, в этом вопросе мы с Игорем Никитиным находимся в одинаковом формате. Мало быть звездой, надо быть лидером.

Лучшим бомбардиром надо быть в нескольких ипостасях. Надо понимать, когда и кому забивать. Нужные голы большим командам, в сложные моменты. Можно забивать клубам, которые находятся вне восьмерки, а можно – тем, кто находится в лидирующей группе.

Игорь Никитин здесь попал в точку. У нас нет претензий к бомбардирским качествам Спронга, но надо быть лидером. Звезда должна быть лидером. Слова про заложника контракта для меня неприемлемы. Вопрос, как дальше вести с ним отношения, обсуждается», – сказал Есмантович.