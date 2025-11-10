Маккиннон вышел на 3-е место по голам в истории «Колорадо» и «Квебека» (381), обогнав Штястны. Выше идут Сакик (625) и Гуле (456)

Нэтан Маккиннон вышел на 3-е место по голам в истории «Колорадо» и «Квебека».

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 5 (2+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера » (5:4 ОТ).

30-летний канадец возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 29 (14+15) очками в 16 играх.

За карьеру в рамках регулярок у него стало 1044 (381+663) балла в 886 играх.

По числу голов в истории франшизы («Колорадо » и «Квебек Нордикс») он обогнал Петера Штястны (380 шайб в 737 играх) и вышел на чистое 3-е место.

Выше идут Джо Сакик (625 голов в 1378 играх) и Мишель Гуле (456 в 813).