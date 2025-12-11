Экс-тренер «Трактора» Рише стал помощником Ги Буше в «Авангарде». Контракт – до 2027 года

Рафаэль Рише вошел в тренерский штаб «Авангарда».

31-летний канадец Рафаэль Рише вошел в тренерский штаб «Авангарда ».

Контракт клуба и специалиста подписан до 2027 года.

Ранее сообщалось , что главный тренер команды Ги Буше решил пригласить Рише в штаб клуба.

8 декабря Рише был уволен из «Трактора », в котором занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после ухода Бенуа Гру.

На данный момент «Авангард» находится на 3-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков в 32 матчах.