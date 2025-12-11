Экс-тренер «Трактора» Рише стал помощником Ги Буше в «Авангарде». Контракт – до 2027 года
Рафаэль Рише вошел в тренерский штаб «Авангарда».
31-летний канадец Рафаэль Рише вошел в тренерский штаб «Авангарда».
Контракт клуба и специалиста подписан до 2027 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер команды Ги Буше решил пригласить Рише в штаб клуба.
8 декабря Рише был уволен из «Трактора», в котором занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после ухода Бенуа Гру.
На данный момент «Авангард» находится на 3-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков в 32 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Авангарда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости