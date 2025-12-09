  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Салавата» о Козлове в штабе «России 25»: «Разговаривали с Ротенбергом, полюбовно решили вопрос. Виктор Николаевич будет участвовать в мероприятиях онлайн»
3

Гендиректор «Салавата» о Козлове в штабе «России 25»: «Разговаривали с Ротенбергом, полюбовно решили вопрос. Виктор Николаевич будет участвовать в мероприятиях онлайн»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о том, что тренер Виктор Козлов не поедет на Кубок Первого канала в Новосибирск.

– Ротенберг звал Козлова в тренерский штаб команды «Россия 25». Как отнеслись к такому предложению?

– Мы разговаривали с Романом Борисовичем, в тот момент мы шли на 10-м месте в турнирной таблице, и я отмечал, что клубу очень нужно, чтобы тренер оставался с командой в паузу.

Мы договорились, что Роман Борисович поговорит с Виктором Николаевичем. Этот разговор привел к тому, что Козлов будет заниматься в паузу с «Салаватом Юлаевым», но одновременно с этим он будет на связи со сборной.

Вопрос решили полюбовно, Козлов будет участвовать онлайн во многих мероприятиях сборной. Мы никогда не отказывали сборной ни по одному игроку, и мы рады, что Роман Борисович пошел нам навстречу.

В следующий раз обязательно отдадим должное сборной, можем даже весь тренерский штаб отпустить, – сказал Баширов. 

Козлов о приглашении в штаб «России 25»: «Позвонил Ротенберг, мы поговорили. Когда приглашают в сборную, тяжело сказать «нет». Любая роль в тренерском штабе почетна» 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
