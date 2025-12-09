  • Спортс
  • Ротенберг сообщил, что Радулов не сыграет на КПК: «Он очень хотел принять участие, но его организму требуется восстановление. Александр поможет Сурину и Иванову советами»
14

Ротенберг сообщил, что Радулов не сыграет на КПК: «Он очень хотел принять участие, но его организму требуется восстановление. Александр поможет Сурину и Иванову советами»

Роман Ротенберг сказал, что Александр Радулов не сыграет на Кубке Первого канала.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг сообщил, что Александр Радулов не сыграет на Кубке Первого канала. 

39-летний форвард «Локомотива» не приехал на турнир в Новосибирск, хотя изначально был включен в заявку команды. В текущем сезоне у него 34 (16+18) очка в 35 играх при полезности «+24». 

«Мы много общаемся с Александром Радуловым. Он очень хотел принять участие в Кубке Первого канала, но его организму требуется восстановление после тяжелых игр.

Его партнеры по звену Георгий Иванов и Егор Сурин с нами. Александр постоянно коммуницирует с ними и обязательно поможет советами, чтобы они хорошо сыграли за сборную.

По функционалу тренера Виктора Козлова был изначальный план: он помогает нам дистанционно, постоянно с нами на связи, изучает игру соперника», – сказал Ротенберг. 

Гимаев-младший о Козлове в штабе «России 25»: «Его не будет в Новосибирске, по видеосвязи будет консультировать. Сейчас важнее сконцентрироваться на «Салавате», он эту позицию донес, его поняли»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
