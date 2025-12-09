Ротенберг сообщил, что Радулов не сыграет на КПК: «Он очень хотел принять участие, но его организму требуется восстановление. Александр поможет Сурину и Иванову советами»
Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг сообщил, что Александр Радулов не сыграет на Кубке Первого канала.
39-летний форвард «Локомотива» не приехал на турнир в Новосибирск, хотя изначально был включен в заявку команды. В текущем сезоне у него 34 (16+18) очка в 35 играх при полезности «+24».
«Мы много общаемся с Александром Радуловым. Он очень хотел принять участие в Кубке Первого канала, но его организму требуется восстановление после тяжелых игр.
Его партнеры по звену Георгий Иванов и Егор Сурин с нами. Александр постоянно коммуницирует с ними и обязательно поможет советами, чтобы они хорошо сыграли за сборную.
По функционалу тренера Виктора Козлова был изначальный план: он помогает нам дистанционно, постоянно с нами на связи, изучает игру соперника», – сказал Ротенберг.
