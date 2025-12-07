  • Спортс
  • Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
16

Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата» против ЦСКА.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после матча против ЦСКА (1:3).

– Не хватило мощей и сил против этого соперника. Не удавалось вскрывать оборону ЦСКА, соперник хорошо контролировал шайбу, накладывал смены. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли. Отдохнем и будем готовиться к «Зеленому дерби».

Данил Алалыкин не выходил в третьем периоде.

– У него повреждение, завтра будет обследование, узнаем подробнее.

– Максим Кузнецов прервал безголевую серию. Это поможет ему в дальнейшем?

– Я надеюсь. Камень с плеч упал, так что дальше будет больше.

– Какие планы у команды на эту паузу?

– Несколько дней отдохнем, а потом вернемся к тренировкам.

– Когда узнали, что Александр Самонов выйдет в старте, внесли корректировки? Ребята же знают, куда стоит бросать ему.

– Ребята знают, но до Самонова надо было еще добраться. Соперник забрал много сил.

– Был вариант вызвать кого-то из МХЛ и ВХЛ?

– Нет, после «Зеленого дерби» я не видел смысла кого-то вводить или выводить. Раз ввязались в драку, надо идти до конца.

– Половина регулярного чемпионата завершилась. Как можете подытожить этот отрезок?

– Он был и вверх, и вниз. Сначала было тяжко, были травмы. Посмотрели ребят из «Тороса» и «Толпара», кто-то сумел закрепиться. Надеюсь, чтобы вторая часть прошла более ровно.

– Антон Берлев давно не в списке травмированных, но вы его не выпускаете. Почему решили так?

– Пока решил идти теми ребятами, кто играл в последних матчах. Не хватало центра в этих играх? Может быть да, а может быть нет.

– Насколько команда сумела выполнить тренерскую установку?

– Они старались, но они на льду принимают окончательное решение. Не вижу, чтобы рисунок игры как-то портился. Соперник хорошо оборонялся, старались создавать моменты за счет движения. 

– Нет ли у вас желания в большинстве больше разыгрывать через Жаровского, чем через Ремпала? 

– Я доволен, как они действуют на своих позициях. Что Жаровский, что Ремпал, они все правильно делают. Да, вначале ЦСКА начал перекрывать Александра, но зато открывались Броссо, Родуолд. То, что они выезжают с угрозой, бросают по воротам, – они и должны это делать на полборта, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
