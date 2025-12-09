Плющев о том, что Радулов не сыграет на КПК: «Саша подустал, он уже не мальчик, ему надо восстановиться. Хоккей – игра затратная, требует больших физических и моральных сил»

Плющев о том, что Радулов не сыграет на КПК: Саша подустал.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, что Александр Радулов не сыграет на Кубке Первого канала.

39-летний форвард «Локомотива» не приехал на турнир в Новосибирск, хотя изначально был включен в заявку команды.

«Было объяснение о том, что Радулов попросил, чтобы его не привлекали. Он уже не мальчик, ему надо восстановиться. Будет время для восстановления на второй этап Кубка Гагарина.

Хоккей – игра затратная, требует больших физических и моральных сил, наверное, Саша подустал», – сказал Плющев.

Ротенберг сообщил, что Радулов не сыграет на КПК: «Он очень хотел принять участие, но его организму требуется восстановление. Александр поможет Сурину и Иванову советами»