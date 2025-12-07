Гусев набрал 2+4 в матче с «Трактором». Форвард «Динамо» стал 4-м игроком в истории КХЛ с 600+ очками в регулярках

Никита Гусев набрал 6 очков в игре с «Трактором».

Нападающий «Динамо » Никита Гусев набрал 6 (2+4) очков в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Трактором » (8:4).

В активе 33-летнего форварда стало 604 (216+388) результативных действия за 627 игр в регулярках КХЛ.

Гусев стал четвертым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 600 очков. Его опережают только Вадим Шипачев (864), Сергей Мозякин (756) и Александр Радулов (657).