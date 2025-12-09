  • Спортс
Бутеец о дебюте в НХЛ: «Поражение накладывает негативные эмоции. Но в целом я рад, что почувствовал уровень, броски и теперь вижу, на что нужно ориентироваться»

Вячеслав Бутеец высказался о дебюте в НХЛ.

23-летний вратарь «Анахайма» Вячеслав Бутеец прокомментировал свой дебют в НХЛ.

4 декабря голкипер вышел в 3-м периоде матча с «Ютой» (0:7) и пропустил 3 шайбы, отбив 10 из 13 бросков.

– Каково было выходить на третий период при счете 0:4?

– Сильного давления не было, потому что я понимал: передо мной не стоит задача выиграть этот матч. Главное было – дать команде уверенность, сделать несколько надежных сэйвов, и от этого можно было оттолкнуться.

Даже если команда не выиграет матч, важно, чтобы ребята чувствовали, что у них за спиной есть вратарь, которому можно доверять в будущих играх. Небольшое волнение было, но оно исчезло, как только я вышел на лед.

– Успели ли вы разогреться? Вратарю ведь непросто входить в игру по ходу матча.

– Это сильно зависит от ментальной составляющей каждого вратаря. В раздевалке после второго периода мне сказали, чтобы я подготовился. Я немного размялся, потом покатался на льду перед периодом, и был готов к третьему периоду.

– Какие у вас первые впечатление от НХЛ?

– Главное отличие в том, что передачи, решения, броски – все выполняется намного чище и быстрее. Игроки не передерживают шайбу, чтение игры намного выше, чем в АХЛ и Ист-Косте.

Если в АХЛ у меня обычно было время подготовиться к броску, то здесь нужно быть готовым всегда. Это был самый непривычный момент.

– Вы пропустили 3 гола с 13 бросков. У вас к себе есть вопросы по пропущенным шайбам?

– Мы разобрали эти детали с тренером по вратарям и отработали их уже на следующий день. Сейчас вопросов нет.

– Какие воспоминания остались от дебюта? Матч долгожданный, но команда проиграла 0:7. Наверное, смешанные чувства.

– Конечно, поражение накладывает негативные эмоции. Но в целом я очень рад, что почувствовал уровень, почувствовал броски и теперь вижу, на что нужно ориентироваться и над чем работать. Просто продолжу работу уже с новыми данными, – сказал Бутеец.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoВячеслав Бутеец
logoАнахайм
logoСоветский спорт
logoНХЛ
logoАХЛ
logoЮта
