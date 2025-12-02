«Анахайм» вызвал Бутееца из АХЛ
«Анахайм» вызвал Вячеслава Бутееца из АХЛ.
«Анахайм» вызвал вратаря Вячеслава Бутееца из АХЛ.
В нынешнем сезоне голкипер провел 3 матча за «Сан-Диего Гуллз», отражая в среднем 87,8% бросков при коэффициенте надежности 3,72. В его активе также 7 игр в ECHL (92,4%, КН 2,81).
Голкипер еще не играл в НХЛ.
Клуб также объявил, что поместил вратаря Лукаша Достала в список травмированных.
2 декабря «Анахайм» сыграет против «Сент-Луиса». Матч начнется в 04:00 по московскому времени.
Вратарь «Анахайма» Мразек был заменен в матче с «Чикаго» из-за травмы. Ранее у «Дакс» выбыл первый номер Достал
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Анахайма»
