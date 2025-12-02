«Анахайм» вызвал Бутееца из АХЛ

«Анахайм» вызвал Вячеслава Бутееца из АХЛ.

В нынешнем сезоне голкипер провел 3 матча за «Сан-Диего Гуллз », отражая в среднем 87,8% бросков при коэффициенте надежности 3,72. В его активе также 7 игр в ECHL (92,4%, КН 2,81).

Голкипер еще не играл в НХЛ .

Клуб также объявил, что поместил вратаря Лукаша Достала в список травмированных.

2 декабря «Анахайм» сыграет против «Сент-Луиса». Матч начнется в 04:00 по московскому времени.

Вратарь «Анахайма» Мразек был заменен в матче с «Чикаго» из-за травмы. Ранее у «Дакс» выбыл первый номер Достал