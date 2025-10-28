Кеслера обвиняют в сексуальном контакте с 16-летним подростком «с применением силы или принуждения». Экс-форвард НХЛ внес залог в 50 000 долларов

Жертва насилия со стороны Райана Кеслера оказалась несовершеннолетней.

Ранее стало известно, что бывшему нападающему клубов НХЛ предъявлены обвинения по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Экс-хоккеист не признал себя виновным.

По информации The Athletic, оба пункта обвинения касаются сексуального насилия в отношении 16-летнего подростка. Утверждается, что Кеслер «вступил в половой контакт с предполагаемой жертвой с применением силы или принуждения и/или имел основания полагать, что жертва физически беззащитна».

Полиция Орчард-Лейк сообщила, что экс-хоккеист внес залог в размере 50 000 долларов.

Райан Кеслер, игравший за «Ванкувер» и «Анахайм», провел 18 сезонов в НХЛ и сыграл в 1001 матче в регулярных чемпионатах, набрав 573 (258+315) очка за результативность.