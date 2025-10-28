Кеслер не признал себя виновным по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Экс-форвард сыграл 1001 матч в НХЛ

Райан Кеслер обвинен в преступлении сексуального характера.

Бывшему нападающему клубов НХЛ предъявлены обвинения по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера.

Экс-хоккеист не признал себя виновным по обоим пунктам обвинения.

Предположительно, преступления были совершены 1 января в Орчард-Лейк, штат Мичиган.

Залог был установлен в размере 50 тысяч долларов с взносом 10 процентов. Кеслеру было запрещено покидать Мичиган без разрешения суда. Он также должен присутствовать на всех запланированных слушаниях.

Райан Кеслер , игравший за «Ванкувер » и «Анахайм », провел 18 сезонов в НХЛ и сыграл в 1001 матче в регулярных чемпионатах, набрав 573 (258+315) очка за результативность.