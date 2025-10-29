Адвокат Кеслера об обвинениях в преступлении сексуального характера: «Они безосновательны, Райан готов решительно оспаривать их в суде. Мы уверены, что его оправдают»

Адвокат Райана Кеслера назвал обвинения в сексуальном насилии беспочвенными.

Ранее стало известно, что бывшему нападающему клубов НХЛ предъявлены обвинения по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Экс-хоккеист не признал себя виновным. Предполагаемой жертвой является 16-летний подросток , чей пол не уточняется.

«Райан категорически отрицает обвинения и совершенно невиновен. Обвинения безосновательны, и он готов решительно оспаривать их в суде.

Поскольку начинается судебный процесс, мы просим уважать его частную жизнь и целостность судебной системы. Мы уверены, что, когда будут представлены все факты и обстоятельства, он будет полностью оправдан», – заявил адвокат Роберт Морад.

Райан Кеслер , игравший за «Ванкувер » и «Анахайм », провел 18 сезонов в НХЛ и сыграл в 1001 матче в регулярных чемпионатах, набрав 573 (258+315) очка за результативность.