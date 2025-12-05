Воробьев об идее Третьяка: «НХЛ не будет кромсать чемпионат из-за поездки одного клуба за рубеж в такое время. Если сдвинуть сроки КПК, то в сентябре – это поинтереснее для лиги»

Воробьев об идее Третьяка: НХЛ не будет кромсать чемпионат из-за поездки клуба.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев оценил идею президента ФХР Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию.

Ранее Третьяк рассказал о желании пригласить «Кэпиталс» на матчи в Россию: «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ . Это можно организовать, думаю».

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил , что поездка «Вашингтона » в разгар сезона в другую страну маловероятна.

«Понятно, что НХЛ не будет кромсать свой чемпионат из-за поездки одного клуба за рубеж в такое время. Возможно, перенос турнира с декабря на несколько месяцев пораньше является неплохой идеей, но сказать и сделать – это разные вещи.

«Вашингтон» может приехать, если Александр приедет. Он может сдвинуть дело благодаря своему имени.

Сама идея-то очень хорошая. Если сдвинуть сроки Кубка Первого канала, то в сентябре – это поинтереснее для НХЛ. Если Александр приедет со своим клубом, то перекроит все неудобства и привычки по сдвигу сроков турнира. Тогда это была бы красивая история – лучший снайпер лиги со своим клубом приехал бы в Россию. Это было бы грандиозно», – сказал Воробьев.