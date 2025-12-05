Видео
2

Кадирова стала 1-й россиянкой, забившей гол в PWHL. Шохина сделала передачу

Кадирова стала 1-й россиянкой, забросившей шайбу в PWHL.

Фануза Кадирова стала первой россиянкой, забросившей шайбу в женской хоккейной лиге PWHL.

Кадирова отличилась в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (1:3). Анна Шохина отметилась передачей.

В активе Кадировой 4 игры в лиге, Шохина провела 3 матча.

Хоккеистки «Оттава Чардж» Кадырова и Шохина стали первыми игроками из России, набравшими очки в PWHL. Шохина была выбрана «Оттавой» во втором раунде драфта PWHL-2025, Кадырова – в шестом.

Сезон-2025/26 стал третьим для PWHL. Напомним, в июле Шохина и Кадирова стали первыми российскими хоккеистками с контрактами в североамериканской PWHL.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт PWHL
Оттава жен
женский хоккей
PWHL
logoАнна Шохина
logoФануза Кадирова
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шохина и Кадирова – первые российские хоккеистки с контрактами в североамериканской PWHL. Они перешли в «Оттаву», которая выбрала их на драфте
15 июля, 09:10
Женская «Миннесота» 2-й раз подряд победила в PWHL, обыграв «Оттаву» 3-1 в финальной серии. На 4-й матч пришли 11 024 зрителей
27 мая, 10:20
Главные новости
Петьков, празднуя гол, попал клюшкой Зеленову по лицу. Форвард «Амура» получил 4 минуты штрафа
2 минуты назадВидео
Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»
31 минуту назад
«Вашингтон» вызвал Тринеева и Стивенсона из АХЛ. Леонард и Линдгрен помещены в список травмированных
43 минуты назад
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Колорадо», «Питтсбург» в гостях у «Далласа», «Рейнджерс» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом»
58 минут назадLive
Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»
сегодня, 16:57
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
сегодня, 16:33
Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»
сегодня, 16:23
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
сегодня, 16:12
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
сегодня, 15:56
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
сегодня, 15:44
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Орлов о замене Загидулина в матче с «Авангардом»: «Артема жалко уже. Его вины ни в одном голе нет. Он один из лучших вратарей, которых я видел»
19 минут назад
Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
сегодня, 17:57
Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
сегодня, 17:49
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
сегодня, 17:37
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
сегодня, 17:24
Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
сегодня, 17:13
Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»
сегодня, 16:48
«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
сегодня, 15:30
Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
сегодня, 15:15
Андриевский о постоянном назначении: «Ничего не знаю, вопрос не ко мне. У «Амура» будет четыре выходных, надо отдохнуть»
сегодня, 13:11