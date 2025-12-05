Кадирова стала 1-й россиянкой, забившей гол в PWHL. Шохина сделала передачу

Кадирова стала 1-й россиянкой, забросившей шайбу в PWHL.

Фануза Кадирова стала первой россиянкой, забросившей шайбу в женской хоккейной лиге PWHL.

Кадирова отличилась в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (1:3). Анна Шохина отметилась передачей.

В активе Кадировой 4 игры в лиге, Шохина провела 3 матча.

Хоккеистки «Оттава Чардж» Кадырова и Шохина стали первыми игроками из России, набравшими очки в PWHL. Шохина была выбрана «Оттавой» во втором раунде драфта PWHL-2025, Кадырова – в шестом.

Сезон-2025/26 стал третьим для PWHL. Напомним, в июле Шохина и Кадирова стали первыми российскими хоккеистками с контрактами в североамериканской PWHL.