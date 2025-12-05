  • Спортс
  Сергей Черкас: «Провал ЦСКА – это ужасно удивительно для всех, они не на своем месте. По СКА такая же история. Сколько там легионеров? Очень много по сравнению с другими клубами»
Сергей Черкас высказался о неудачах ЦСКА, «Динамо» и СКА.

Сергей Черкас высказался о неудачах ЦСКА, «Динамо» и СКА.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас назвал команды-разочарования сезона-2025/26.

«Мы давно не видели такие неудачные выступления ЦСКА, московского «Динамо» и СКА после 30 матчей в регулярном чемпионате. Объяснить причины спада лидеров КХЛ не так просто.

Если взять «Динамо», то состав команды на бумаге просто убойный. Это команда, которая сейчас подтягивается. Но «Динамо» как минимум должно быть в тройке лучших клубов Запада. Недавно Кудашов завершил свою работу в качестве главного тренера, но Козлов – это тоже интересная фигура. «Динамо» только сейчас набирает обороты.

Провал ЦСКА – это ужасно удивительно для всех. В команде есть тренер, который всем доказал свою состоятельность. Мы не знаем внутреннюю кухню москвичей, но что они не на своем месте – однозначно.

По СКА точно такая же история. Сколько легионеров в составе петербуржцев? Очень много по сравнению с другими клубами. Сегодня вектор КХЛ полностью изменился. Все топовые клубы чемпионата находятся в середине и ниже», – сказал Черкас.

ЦСКА занимает 9-е место в таблице Запада, СКА – 7-е, «Динамо» – 5-е.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
