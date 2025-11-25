Михайлов о 9-м месте ЦСКА на Западе: «Непристойно так выступать. Создание коллектива – искусство тренера. Штаб сделает свое дело, уверен»

Борис Михайлов о поражении ЦСКА от СКА: непристойно так выступать.

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал поражение столичного клуба от СКА (4:1).

Армейцы идут на девятом месте в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 29 очков в 30 матчах.

«СКА попросту играл лучше ЦСКА – вот и все. Нападающие действовали острее, хорошо комбинировали, команда владела инициативой. Заслуженная победа СКА .

Никитин сказал, что у ЦСКА нет команды? Создание коллектива – искусство тренера как раз. Уверен, тренерский штаб сделает свое дело. Да, ситуация сложная, и не только у ЦСКА, но так же у «Спартака », «Динамо », СКА.

Непристойно так выступать, но это уже тренеры должны отвечать», – сказал Михайлов.

Никитин о 9-м месте ЦСКА: «Оно неприемлемо. Чтобы говорить про какие‑то задачи, нужно сначала сделать команду. Сейчас ее нет»