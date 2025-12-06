Ротенберг посетил парк «Патриот» в Туле: «Нас не остановят ни враги, ни бури, потому что мы – бронепоезд»

Роман Ротенберг посетил парк «Патриот» в Туле: нас не остановят ни враги, ни бури.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг посетил парк «Патриот» в Туле.

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» выложил фото с бронепоездом №16, участвовавшим в обороне Тулы во время Второй мировой войны.

«Бронепоезд несется сквозь ночь,

Он мчится вперед, не зная преград.

По рельсам грохочет его мощь,

И никто не сможет его остановить.

Не остановит нас ничто,

Мы едем вперед, несмотря на все.

Наш бронепоезд не знает преград,

Вперед и только вперед!

Мы знаем, что нас ждет впереди,

Но мы готовы к любым испытаниям.

Нас не остановят ни враги, ни бури,

Потому что мы – бронепоезд!» – написал в соцсетях Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

