Ротенберг посетил парк «Патриот» в Туле: «Нас не остановят ни враги, ни бури, потому что мы – бронепоезд»
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг посетил парк «Патриот» в Туле.
Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» выложил фото с бронепоездом №16, участвовавшим в обороне Тулы во время Второй мировой войны.
«Бронепоезд несется сквозь ночь,
Он мчится вперед, не зная преград.
По рельсам грохочет его мощь,
И никто не сможет его остановить.
Не остановит нас ничто,
Мы едем вперед, несмотря на все.
Наш бронепоезд не знает преград,
Вперед и только вперед!
Мы знаем, что нас ждет впереди,
Но мы готовы к любым испытаниям.
Нас не остановят ни враги, ни бури,
Потому что мы – бронепоезд!» – написал в соцсетях Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
