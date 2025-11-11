Тамбиев об ошибках игроков «Адмирала»: «Разжевываем ребятам информацию и кладем ее им в рот. Давить нельзя – это живые люди»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу над «Автомобилистом» в матче FONBET КХЛ (4:2).
– Хорошая командная победа. Ребята сражались друг за друга. Важная победа, давно не выигрывали в основное время.
– Ошибки были допущены звездными игроками. Вы выговариваете им?
– Нет, не выговариваю, они сами все понимают. Все ошибаются. Важно, насколько правильно игрок умеет реагировать на ошибки. Нельзя на них давить, это живые люди. Игры идут через день.
– В нужные моменты добавляли, а потом возвращали интригу. Будете что‑то делать с этим?
– «Автомобилист» – опытная и мастеровая команда с хорошим подбором игроков. Не так сыграл – сразу проявляются «дырки», и такие команды, как «Автомобилист», этим пользуются.
Мы разжевываем ребятам информацию и кладем ее им в рот, – сказал Тамбиев.
«Автомобилист» проиграл 4-й матч подряд в КХЛ – 2:4 с «Адмиралом»