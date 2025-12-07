Ничушкин остался без очков в матче с «Рейнджерс». У форварда «Колорадо» 6+7 в 20 играх сезона

Валерий Ничушкин не набрал очков в матче с «Рейнджерс».

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями в матче против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Форвард сделал 2 броска, 1 промах и сделал 1 силовой за 18:09 на льду. На счету 30-летнего россиянина 13 (6+7) очков при полезности «плюс 1» в 20 матчах.

Напомним, ранее Ничушкин пропустил две недели из-за травмы нижней части тела.