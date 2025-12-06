Ю Сато покинул «Динамо-Алтай». Первый японец в КХЛ выступал в России с 2022 года
Японец Ю Сато ушел из «Динамо-Алтай».
23-летний японский нападающий Ю Сато покинул «Динамо-Алтай». Сато является первым японцем в FONBET КХЛ. В июне 2022 года он подписал контракт с «Торпедо» и выступал в составе нижегородского клуба до декабря 2023-го.
«За два неполных сезона форвард провел за барнаульскую команду 68 матчей, в которых набрал 38 (15+23) результативных баллов.
Благодарим Ю за игру, за вклад в победы команды и яркие эмоции! Искренне желаем всего самого наилучшего в жизни и дальнейшей спортивной карьере!» – говорится в заявлении пресс-службы «Динамо-Алтай».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо-Алтай»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости