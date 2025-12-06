«Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года

«Адмирал» отстранил Леонида Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов.

«Адмирал» отстранил от работы главного тренера Леонида Тамбиева . Это произошло на фоне четырех домашних поражений подряд в FONBET КХЛ.

Латвийский специалист возглавлял клуб из Владивостока с ноября 2021 года.

«Главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин », – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

«Адмирал» идет на десятом месте в Восточной конференции, имея в активе 28 очков после 32 игр.

