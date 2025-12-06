Панарин забил 10-й гол в сезоне – в матче с «Колорадо». У Артемия 31 очко в 30 играх сезона, он лучший бомбардир «Рейнджерс»
Артемий Панарин забил 10-й гол в текущем регулярном сезоне НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в матче с «Колорадо» (2:3 ОТ) – это 10-я шайба россиянина в текущем сезоне.
Теперь на счету Панарина 31 (10+21) очко в 30 играх, он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» и делит с Микой Зибанежадом первое место по голам.
