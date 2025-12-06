Маккиннон сделал дубль против «Рейнджерс» с победным голом в овертайме и стал 1-й звездой матча. У Нэтана 24+24 и «плюс 35» в 28 играх, он лучший снайпер и бомбардир в сезоне НХЛ
Нэтан Маккиннон забил 2 гола в матче против «Рейнджерс».
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон забил гол в матче с «Рейнджерс» на 56-й минуте. На 60-й Артемий Панарин сравнял счет и перевел матч в овертайм.
На третьей минуте овертайма Маккиннон забросил победную шайбу, оформив дубль. Нэтан был признан первой звездой встречи, второй звездой стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, третьей – голкипер «Колорадо» Маккензи Блэквуд.
Теперь на счету Маккиннона 48 (24+24) очков в 28 матчах при показателе полезности «плюс 35». Канадец – лучший бомбардир и снайпер в сезоне НХЛ на данный момент.
У Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» и форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини по 40 очков (14+26 у обоих), у идущего третьим Коннора Бедарда из «Чикаго» 39 (18+21) баллов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
