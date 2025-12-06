Маккиннон сделал дубль против «Рейнджерс» с победным голом в овертайме и стал 1-й звездой матча. У Нэтана 24+24 и «плюс 35» в 28 играх, он лучший снайпер и бомбардир в сезоне НХЛ

Нэтан Маккиннон забил 2 гола в матче против «Рейнджерс».

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон забил гол в матче с «Рейнджерс » на 56-й минуте. На 60-й Артемий Панарин сравнял счет и перевел матч в овертайм.

На третьей минуте овертайма Маккиннон забросил победную шайбу, оформив дубль. Нэтан был признан первой звездой встречи, второй звездой стал вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин , третьей – голкипер «Колорадо » Маккензи Блэквуд .

Теперь на счету Маккиннона 48 (24+24) очков в 28 матчах при показателе полезности «плюс 35». Канадец – лучший бомбардир и снайпер в сезоне НХЛ на данный момент.

У Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» и форварда «Сан-Хосе » Макклина Селебрини по 40 очков (14+26 у обоих), у идущего третьим Коннора Бедарда из «Чикаго » 39 (18+21) баллов.