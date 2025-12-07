Черкас о 2-м месте «Северстали» на Западе: «Не ожидал такого успеха. Козырев – быстро прогрессирующий тренер, команда прыгнула очень высоко»

Сергей Черкас: не ожидал такой хорошей игры от «Северстали».

Бывший вратарь и тренер СКА Сергей Черкас заявил, что не ожидал успешной игры от «Северстали» в текущем сезоне Fonbet КХЛ. Команда под руководством Андрея Козырева занимает 2-е место на Западе, имея в активе 47 очков в 35 матчах.

«Я не ожидал такой хорошей игры от «Северстали ». Всем было понятно, что Козырев быстро прогрессирующий тренер, но команда прыгнула очень высоко. Они борются за лидерство на Западе. «Северсталь» – действительно играющая команда, которая очень хорошо двигается.

Еще сейчас мне очень нравится «Торпедо». Мне казалось, что у Нижнего нет никаких предпосылок для успешной игры. Все-таки в прошлом сезоне они вышли в плей-офф с восьмого места… Кто бы мог подумать, что «Торпедо » залезет так далеко», – сказал Сергей Черкас.