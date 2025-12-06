Тюкавин об Овечкине: «Хотел бы сыграть с Саней на одном льду, покататься на коньках. Насколько сейчас можно воплотить эту идею – не знаю»

Константин Тюкавин: хотел бы сыграть с Александром Овечкиным на одном льду.

23-летний нападающий футбольного «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что хотел бы сыграть с Александром Овечкиным в хоккей на одном льду.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк выразил идею пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию: «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».

– Говорят, что Александр Овечкин может приехать в Москву в составе «Вашингтона» и провести товарищескую игру. Ты хотел бы поучаствовать?

– Да, конечно! Хотел бы поучаствовать, покататься на коньках, но не знаю, насколько сейчас можно воплотить эту идею. Я всегда за хоккей и за другие виды спорта. Если получится, то, конечно, хотел бы сыграть с Саней на одном льду, – сказал Тюкавин.