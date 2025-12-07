Шестеркин отразил 39 из 42 бросков «Колорадо» и стал 2-й звездой матча
Игорь Шестеркин отразил 39 из 42 бросков «Колорадо» и стал 2-й звездой матча.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вышел в старте против «Колорадо» (2:3 ОТ) на матч регулярного чемпионата НХЛ.
29-летний российский вратарь отразил 39 из 42 бросков и стал второй звездой встречи. Первой звездой был признан Нэтан Маккиннон, сделавший дубль. Третья звезда – голкипер «Колорадо» Маккензи Блэквуд, отбивший 24 из 26 бросков.
У Шестеркина 12-е поражение в 24 играх в текущем сезоне (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,46).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости