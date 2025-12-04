Фетисов о смене гражданства Потаповой: «Она что-то из себя представляет? Просто захотела более легкой жизни»

Фетисов высказался о смене гражданства теннисистки Потаповой.

Депутат Государственной думы РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал смену спортивного гражданства теннисистки Анастасии Потаповой .

«Потапова что-то из себя представляет? Ну, сделала она так и сделала. Приняла решение, с которым ей дальше жить. Смысл раскручивать эту историю? Просто она захотела более легкой жизни», – цитирует Фетисова «Совспорт».

