Вячеслав Фетисов: «Хоккей – спорт номер один. В футболе надо прибавлять в массовости, мастерстве. Когда пустой стадион практически во всех играх, о чем мы можем говорить?»
Вячеслав Фетисов считает хоккей спортом номером один в России.
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, почему хоккей, а не футбол, является спортом номером один в России.
«Хоккей – спорт номер один. Тому есть критерии и оценка: и полные стадионы, и мега-звезды мирового уровня, массовость, и чего только нет – Ночная лига, молодежная и так далее.
Не знаю, по каким критериям все остальные оценивают, но мне кажется, сравнение здесь очевидно в пользу хоккея.
Может, у кого-то есть желание, чтобы был футбол, но им надо много всего делать: прибавлять в массовости, мастерстве, заполнении трибун. Когда ты смотришь пустой стадион практически во всех играх, о чем мы можем говорить? Какой это спорт номер один?!» – заявил Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
