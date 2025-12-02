  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Фетисов: «Хоккей – спорт номер один. В футболе надо прибавлять в массовости, мастерстве. Когда пустой стадион практически во всех играх, о чем мы можем говорить?»
171

Вячеслав Фетисов: «Хоккей – спорт номер один. В футболе надо прибавлять в массовости, мастерстве. Когда пустой стадион практически во всех играх, о чем мы можем говорить?»

Вячеслав Фетисов считает хоккей спортом номером один в России.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, почему хоккей, а не футбол, является спортом номером один в России.

«Хоккей – спорт номер один. Тому есть критерии и оценка: и полные стадионы, и мега-звезды мирового уровня, массовость, и чего только нет – Ночная лига, молодежная и так далее.

Не знаю, по каким критериям все остальные оценивают, но мне кажется, сравнение здесь очевидно в пользу хоккея.

Может, у кого-то есть желание, чтобы был футбол, но им надо много всего делать: прибавлять в массовости, мастерстве, заполнении трибун. Когда ты смотришь пустой стадион практически во всех играх, о чем мы можем говорить? Какой это спорт номер один?!» – заявил Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoВячеслав Фетисов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoСборная России по футболу
любительский хоккей
logoМХЛ
болельщики
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Баландин о Рише во главе «Трактора»: «Неправильно доверять команду с таким бюджетом 31-летнему тренеру, который толком не играл и нигде не учился. Он может научить только английскому языку»
26 ноября, 15:12
Фетисов о том, наладит ли ЦСКА игру: «Да, все есть: хоккеисты, тренер один из лучших»
25 ноября, 15:59
Фетисов о смерти Симоняна: «Он был примером того, как нужно относиться к спорту и своей стране. Очень хороший человек. Нам остается приводить его в пример другим поколениям»
24 ноября, 16:27
Главные новости
Панарин – 8-й россиянин в истории НХЛ с 900+ очками за карьеру. До идущего на 7-м месте в списке Дацюка – 18 баллов
24 минуты назад
Малкин вышел на 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1375 очков), обогнав Модано. До идущего 25-м Бретта Халла – 16 баллов
36 минут назад
КХЛ. «Салават» против «Ак Барса», ЦСКА в гостях у «Трактора», «Автомобилист» примет «Северсталь», «Металлург» сыграет с «Нефтехимиком»
48 минут назад
Макдэвид набрал 3+1 в матче с «Сиэтлом» и 3-м в сезоне НХЛ достиг отметки 40 очков. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров, сократив отставание от Маккиннона до 6 баллов
сегодня, 05:58Видео
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Тампу», «Торонто» забросил 5 шайб «Каролине», «Колорадо» пропустил 6 голов от «Айлендерс», «Эдмонтон» разгромил «Сиэтл» – 9:4
сегодня, 05:45
Капризов остался без очков во 2-м матче подряд. У него 3 броска, 2 потери и «минус 4» за 20:34 против «Калгари»
сегодня, 05:22
«Колорадо» впервые за 18 матчей проиграл в основное время – 3:6 от «Айлендерс». Маккиннон остался без очков, Сорокин отразил 35 из 38 бросков
сегодня, 04:58
Панарин достиг отметки 900 очков в НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Оттавой». У него 30 баллов в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:40Видео
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» при 10 бросках и стал 3-й звездой, его 2-й гол на 59:05 отменили из-за паса рукой. У Никиты 34 очка в 25 играх в сезоне
сегодня, 03:30Видео
Малкин набрал 2+1 в матче с «Тампой» (победный гол – на 58-й минуте) и стал 1-й звездой. У него 29 очков в 26 играх в сезоне
сегодня, 03:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Хет-трик Макдэвида в матче с «Сиэтлом» – 1-й для него с октября 2022 года. Всего в регулярках НХЛ – 13-й, он делит с Мессье 4-е место в истории «Эдмонтона»
12 минут назад
Подколзин забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». У него 11 очков и «+7» в 28 играх
сегодня, 05:46Видео
Тренин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 7 очков в 28 играх и 131 хит – лидирует в НХЛ по их числу
сегодня, 05:34Видео
Бучневич забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Бостоном». У него 12 очков и «минус 12» в 28 играх в сезоне
сегодня, 05:10Видео
Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс» – 2-м после травмы. У него 13 очков в 19 играх в сезоне
сегодня, 04:46Видео
Проворов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом». Он сыграл 29:27 – максимальное время в этом сезоне
сегодня, 04:34Видео
Марченко забил 9-й гол в сезоне и победный буллит в матче с «Детройтом» – 1-м после травмы. У него 23 очка и «+9» в 23 играх в сезоне
сегодня, 04:22Видео
Шестеркин отразил 25 из 27 бросков «Оттавы» и стал 1-й звездой матча. Победа – 12-я в 23 играх в сезоне (91,2% сэйвов, КН 2,43)
сегодня, 03:58
Гавриков забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой» и повторил личный рекорд. У него 13 очков и «+10» в 29 играх
сегодня, 03:50Видео
Агент Овечкина: «Саша пока спокойно относится к идее побить следующий рекорд Гретцки»
сегодня, 02:00